Жителя Петербурга приговорили к 18 годам за госизмену и терроризм

Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя России Андрея Богодарова к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене, терроризме и незаконном изготовлении взрывных устройств. По данным регионального управления ФСБ, он вел разведывательную деятельность в Петербурге и Ленинградской области в интересах Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржец сотрудничал с представителями террористической организации и выполнял их задания

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Петербуржец сотрудничал с представителями террористической организации и выполнял их задания

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Согласно материалам ФСБ, петербуржец Богодаров сотрудничал с представителями террористической организации и выполнял их задания. Во время обыска, как утверждает ведомство, он добровольно выдал самодельное взрывное устройство.

Суд назначил ему первые пять лет наказания в виде заключения в тюрьме, оставшиеся 13 лет он должен провести в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Карина Дроздецкая