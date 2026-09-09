Жителя Владикавказа подозревают в оправдании терроризма в интернете

Во Владикавказе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной Осетии.

По данным следствия, в октябре 2024 года подозреваемый, находясь в столице республики, разместил в сообществе одной из социальных сетей комментарий с оправданием терроризма, доступный для просмотра неограниченному кругу лиц.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства дела.

Константин Соловьев