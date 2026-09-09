Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Кубани подозревают в попытке вступить в ряды ВСУ

УФСБ России по Краснодарскому краю задержало местного жителя 1999 года рождения, подозреваемого в покушении на государственную измену. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ФСБ, мужчина через мессенджер Telegram самостоятельно установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией. Он намеревался вступить в его ряды и участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих.

Получив инструкции от куратора, фигурант предпринял попытку выехать из России, однако был задержан сотрудниками УФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 275 УК РФ о покушении на государственную измену, а также по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанный дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд