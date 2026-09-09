Ямал подписал с «НОВАТЭК» соглашение о сотрудничестве в развитии региона

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией на 2026-2027 годы, сообщили в окружном правительстве. Документ продолжает 30-летнее стратегическое партнерство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов и Леонид Михельсон

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и Леонид Михельсон

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Соглашение сохраняет основные направления совместной деятельности: реализацию социальных программ, поддержку социально-экономического развития, сохранение традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера, развитие спорта, туризма, здравоохранения, образования и культуры.

Важнейшими задачами на новый период названы строительство социально значимых объектов в Новом Уренгое, Пуровском, Тазовском и Ямальском районах. В частности, предусмотрены проектно-изыскательские работы для студенческого кампуса в Тарко-Сале, возведение модульного спортивного центра в Тазовском районе и школы для детей с ограниченными возможностями в Новом Уренгое. Особое внимание компания уделяет повышению качества жизни в Тарко-Сале, где зарегистрировано юридическое лицо «НОВАТЭК» и расположено одно из основных предприятий — «Таркосаленефтегаз».

«"НОВАТЭК"» — один из ключевых партнеров Ямала. За десятилетия совместной работы компания стала частью жизни региона: участвует в развитии городов и поселков, поддерживает семьи, образование, спорт, медицину, помогает сохранять традиционный образ жизни коренных народов Севера. Новое соглашение позволяет планировать эту работу системно и на перспективу. Для нас важно, чтобы крупные проекты, реализуемые на Ямале, давали северянам понятный результат — новые возможности для детей, доступную и комфортную инфраструктуру, современную медицину, уверенность в будущем своих городов и поселков»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Ирина Пичурина