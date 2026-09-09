Доходы отельеров Адыгеи упали более чем на треть

Доходы коллективных средств размещения в Адыгее в январе—июле 2026 года сократились на 51,4% год к году, до 2,73 млрд руб. Это стало наиболее значительным снижением показателя среди российских регионов. На втором месте по темпам падения оказалась Камчатка, где выручка от размещения туристов уменьшилась на 37,7%, до 2,35 млрд руб., следует из данных Росстата, которые приводит «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Снижение доходов средств размещения аналитики связывают с охлаждением спроса на активный туризм. По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, в 2026 году интерес к таким поездкам сократился на 15–20%. Помимо Адыгеи и Камчатского края, заметное снижение спроса наблюдается в Дагестане.

Одним из факторов стали неблагоприятные погодные условия. В ряде регионов сильные осадки приводили к подтоплениям и другим ограничениям для туристов. На Камчатке в августе 149 человек оказались заблокированы в районе вулкана Толбачик из-за разлива реки Студеной.

Дополнительное давление на спрос оказала стоимость активного отдыха. По словам господина Ромашкина, десятидневная поездка на Камчатку обходится в среднем в 200–250 тыс. руб. на человека, тогда как стоимость пляжного отдыха внутри страны в среднем ниже.

В числе регионов с заметным снижением доходов средств размещения также оказались Чукотка — минус 36,9%, Коми — минус 26,3%, Тюменская область — минус 22,2% и Ленинградская область — минус 17,2%. В Краснодарском крае доходы отельеров за семь месяцев сократились на 13,2%, до 105,86 млрд руб., в Крыму — на 13%, до 22,52 млрд руб.

Снижение показателей курортных регионов происходит на фоне общего замедления внутреннего туризма. По оценке турбизнеса, число поездок в летнем сезоне могло уменьшиться на 5–6% год к году. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский оценивает сокращение бронирований на летний сезон и сентябрь в 6,3%.

При этом в целом по России ситуация остается противоположной: совокупные доходы коллективных средств размещения в январе—июле выросли на 10% год к году, достигнув 721,26 млрд руб. Таким образом, падение в отдельных туристических регионах формируется на фоне роста рынка за счет других направлений.