Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ

Исполняющий обязанности прокурора Республики Крым Дмитрий Егоров взял на контроль соблюдение прав граждан в результате вражеской атаки на регион. В Симферопольском районе есть погибшие и пострадавший, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки ВСУ на полуостров погибли два человека, один пострадал — все они являются жителями Симферопольского района. Для координации действий всех ведомств и оперативного устранения последствий обеспечено взаимодействие с профильными службами.

В прокуратуре республики продолжает действовать горячая линия для приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи: +7 978 986 50 76.

Алина Зорина