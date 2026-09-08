Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ
Исполняющий обязанности прокурора Республики Крым Дмитрий Егоров взял на контроль соблюдение прав граждан в результате вражеской атаки на регион. В Симферопольском районе есть погибшие и пострадавший, сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки ВСУ на полуостров погибли два человека, один пострадал — все они являются жителями Симферопольского района. Для координации действий всех ведомств и оперативного устранения последствий обеспечено взаимодействие с профильными службами.
В прокуратуре республики продолжает действовать горячая линия для приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи: +7 978 986 50 76.