Сегодня день рождения у заслуженной артистки РФ Полины Агуреевой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Агуреева

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Полина Агуреева

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Ее поздравляет заслуженный артист РФ Евгений Дятлов:

— Полина, я поздравляю тебя с такой знаменательной датой. Мне кажется, что к этому моменту ты подошла во всеоружии: женская красота, наполненность смыслами, чувствами, а главное, у тебя есть свое прекрасное дело, которому ты посвящаешь всю свою жизнь. Ты — состоявшийся, замечательный человек с прекрасной душой. Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю действовать также впредь и радовать всех своим огромным миром, которым ты так щедро делишься.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»