Дни рождения
Сегодня день рождения у заслуженной артистки РФ Полины Агуреевой
Полина Агуреева
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Ее поздравляет заслуженный артист РФ Евгений Дятлов:
— Полина, я поздравляю тебя с такой знаменательной датой. Мне кажется, что к этому моменту ты подошла во всеоружии: женская красота, наполненность смыслами, чувствами, а главное, у тебя есть свое прекрасное дело, которому ты посвящаешь всю свою жизнь. Ты — состоявшийся, замечательный человек с прекрасной душой. Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю действовать также впредь и радовать всех своим огромным миром, которым ты так щедро делишься.