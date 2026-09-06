Главные новости за неделю 31 августа — 6 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Минобороны России сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу в Черном море, который, по утверждению ведомства, перевозил военное имущество для ВСУ, поставленное западными странами.

4 сентября после атаки беспилотников в районе Сочи произошел пожар на территории нефтебазы. Обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам, о пострадавших не сообщалось.

Губернатор заявил о возможных перебоях с бензином в Сочи из-за атаки БПЛА. По словам господина Кондратьева, топливо поступает в край в достаточном объеме, однако на отдельных АЗС зафиксированы случаи его непродажи при наличии запасов.

Исполнительный директор фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолий Чернышов погиб в Крыму при отражении атаки беспилотника. Президент России посмертно наградил его орденом Мужества.

2 сентября стало известно о задержании бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю, полковника Алексея Чебуракова. Его проверяют на причастность к организации нелегального производства и распространения табачной продукции.

Прокуратура Сочи через суд добилась взыскания 5,5 млрд руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Юридическое лицо в рамках исполнения контракта перед МУП Сочи «Водоканал» вело предпринимательскую деятельность по обращению с отходами без лицензии.

На Кубани запустили сервис, который автоматически определяет местоположение пользователя и показывает ближайшие заглубленные помещения, куда можно укрыться при угрозе атаки беспилотников.

6 сентября в Геленджикском лесничестве, в районе Голубой Бухты, начался лесной пожар. Площадь возгорания устанавливается, тушение началось.

В Краснодарском крае 1 сентября за парты впервые сели 65 тыс. первоклассников. Всего в регионе новый учебный год начался у 760 тыс. школьников. В Крыму в новом учебном году за парты сели более 223 тыс. школьников, из них около 20 тыс. — первоклассники.

Руководитель Следственного управления СКР по Краснодарскому краю генерал-лейтенант юстиции Андрей Маслов получил должность заместителя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В Крыму стоимость условного школьного набора составила 19,67 тыс. руб., увеличившись за год на 6%. В Краснодарском крае родители в среднем тратили 19,88 тыс. руб., что на 8% больше, чем годом ранее.