На территории нефтебазы в районе Сочи после атаки БПЛА произошел пожар
В Сочи и на федеральной территории «Сириус» ночью отражали массированную атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Обломки БПЛА обнаружены по нескольким адресам. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
В результате атаки повреждено остекление нескольких жилых домов и зданий. В отдельных случаях произошли возгорания, которые были оперативно ликвидированы. Пожар также возник на территории нефтебазы. На местах обнаружения обломков работают оперативные и специальные службы.
Около 7:30 глава Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА. Он призвал жителей временно отказаться от поездок на личном транспорте, пока на улицах работают уборочная техника и специальные службы, а также не приближаться к обломкам беспилотников и не вести съемку.
Власти напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать об этом по номеру 112.