На территории нефтебазы в районе Сочи после атаки БПЛА произошел пожар

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» ночью отражали массированную атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Обломки БПЛА обнаружены по нескольким адресам. По предварительным данным, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В результате атаки повреждено остекление нескольких жилых домов и зданий. В отдельных случаях произошли возгорания, которые были оперативно ликвидированы. Пожар также возник на территории нефтебазы. На местах обнаружения обломков работают оперативные и специальные службы.

Около 7:30 глава Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА. Он призвал жителей временно отказаться от поездок на личном транспорте, пока на улицах работают уборочная техника и специальные службы, а также не приближаться к обломкам беспилотников и не вести съемку.

Власти напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать об этом по номеру 112.

Вячеслав Рыжков