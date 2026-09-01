На Кубани в школу пойдут 65 тысяч первоклассников в 2026 году

В Краснодарском крае 1 сентября этого года за парты впервые сядут 65 тыс. первоклассников. Всего в регионе новый учебный год начнется у 760 тыс. школьников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Торжественные линейки пройдут во всех школах Краснодарского края. В этом году в регионе откроют семь новых школ, также продолжается обновление и оснащение учебных заведений современным оборудованием.

Губернатор Краснодарского края отметил, что одной из наиболее важных задач для взрослых сейчас является оказание поддержки детям на всех этапах взросления и школьной жизни. Для этого, по его словам, необходимо создавать подходящие условия и развивать их.

«Поздравляю всех с Днем знаний! Желаю школьникам, чтобы учебный процесс дарил только легкость и интерес, а новый учебный год принес яркие события, интересные встречи, успехи и достижения»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов, в День знаний в краевой столице двери открыли 123 школы. Из них три на 4650 мест — абсолютно новые. По его словам, торжественные линейки пройдут в непривычном формате.

«В целях антитеррористической безопасности количество гостей на них ограничено. Ученики 1-х и 11-х классов, а также родители первоклассников будут собираться только внутри зданий. Уверен, когда условия позволят, мы вновь соберемся во дворах наших учреждений большим составом»,— отметил глава Краснодара.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре утром 1 сентября заказов такси может быть на 6–11% больше, чем в обычный вторник, а в тарифе «Детский» — на 12–17%. Как рассказали «Ъ-Кубань» аналитики Яндекс Go, пик спроса придется на 09:00, с 07:00 до 10:00 возможны повышающие коэффициенты и увеличение времени подачи автомобилей. Чтобы сэкономить и не опоздать, рекомендуется заказывать машину на 10–15 минут раньше или позже «ровного» времени — например, в 07:45 вместо 08:00.

Алина Зорина