СМИ: глава СКР по Краснодарскому краю назначен заместителем Александра Бастрыкина

Руководитель Следственного управления СКР по Краснодарскому краю генерал-лейтенант юстиции Андрей Маслов получил должность заместителя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным источника, указ президента Российской Федерации Владимира Путина о назначении Андрея Маслова подписан 31 августа.

Андрей Маслов возглавляет краевое управление СКР с 2021 года. О его назначении также сообщает ряд российских СМИ.

Алина Зорина