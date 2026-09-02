Стоимость школьного набора в Крыму достигла почти 20 тысяч рублей

Медианная стоимость условного минимального набора товаров для подготовки ребенка к школе в России в начале августа достигла 19,1 тыс. руб., увеличившись за год на 7%. Об этом свидетельствуют данные «Платформы ОФД». В Крыму стоимость условного школьного набора составила 19,67 тыс. руб., увеличившись за год на 6%. В Краснодарском крае родители в среднем тратили 19,88 тыс. руб., что на 8% больше, чем годом ранее, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Расчеты проводились за 1–10 августа 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В набор вошли школьная форма, рюкзак, рубашка, брюки или юбка, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей, пенал и канцелярские принадлежности.

Наиболее заметно по стране за год подорожали дневники — их медианная цена выросла на 13%, до 184 руб. Детские кроссовки прибавили 12%, до 2,1 тыс. руб., туфли и ботинки — 11%, до 2,1 тыс. руб., футболки — 10%, до 627 руб. Рюкзаки подорожали на 7%, до 4,75 тыс. руб., школьная форма — на 7,5%, до 5,45 тыс. руб.

Одновременно ряд категорий показал снижение цен. Медианная стоимость пенала с канцелярскими принадлежностями уменьшилась на 8%, до 925 руб. При этом количество покупок таких пеналов выросло на 6% год к году. Продажи комплектов тетрадей увеличились на 10%, карандашей и ручек — на 4%.

В целом спрос на отдельные товары для подготовки к школе изменялся разнонаправленно. Количество покупок рюкзаков и школьной формы сократилось на 4%, дневников — на 10%, рубашек — на 2%, брюк и юбок — на 4%. При этом продажи детских кроссовок выросли на 16%, туфель и ботинок — на 9%, футболок — на 3%.

Для сравнения, в июле медианная стоимость аналогичного набора по России составляла 18,93 тыс. руб. и была на 6% выше прошлогоднего уровня.

В «Платформе ОФД» отмечают, что рост стоимости подготовки к учебному году опережает официальную инфляцию. При этом данные не свидетельствуют о существенном переходе родителей к экономии. В начале августа покупатели активнее приобретали обувь и футболки, которые используются детьми не только в школе, но и в повседневной жизни.

Часть родителей, как отмечают аналитики, откладывает покупку школьной формы и принадлежностей на вторую половину августа, когда становятся более понятными требования и рекомендации конкретных школ. В компании считают, что спрос смещается не столько в сторону экономии, сколько к более рациональному выбору отдельных категорий товаров.

Вячеслав Рыжков