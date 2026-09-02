Суд в Сочи взыскал 5,5 млрд рублей за загрязнение почвы по иску прокуратуры

Прокуратура Сочи через суд добилась взыскания 5,5 млрд руб. в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Иск надзорного ведомства был удовлетворен в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства установлено, что юридическое лицо в рамках исполнения контрактных обязательств перед МУП Сочи «Водоканал» в период с марта 2023 года по октябрь 2025 года вело предпринимательскую деятельность по обращению с отходами в отсутствие необходимой лицензии. Согласно результатам лабораторных испытаний и экспертиз, незаконное осуществление указанной деятельности привело к загрязнению почв на земельном участке площадью около 10 га.

Прокуратура направила в суд исковое заявление к юридическому лицу и его бенефициарам. Требования надзорного ведомства были удовлетворены, с ответчиков взыскан ущерб в размере 5,5 млрд руб. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

Алина Зорина