Исполнительный директор фонда «Все для Победы!» погиб в Крыму

Исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолий Чернышов погиб в Крыму в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в «Народном фронте». Ему было 58 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Народный фронт. Все для Победы!» Фото: «Народный фронт. Все для Победы!»

По данным организации, господин Чернышов находился в районе села Скворцово Симферопольского района, где получил минно-взрывные травмы. Его доставили в больницу, однако спасти не удалось. В «Народном фронте» уточнили, что господин Чернышов погиб при отражении атаки беспилотника.

После гибели Анатолия Чернышова президент РФ Владимир Путин подписал указ о его посмертном награждении орденом Мужества. Награду присвоили за мужество и героизм, проявленные при выполнении государственного долга. Орден семье погибшего передал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Господин Кириенко сообщил, что за последние несколько лет Анатолий Чернышов провел более 500 дней в зоне специальной военной операции. Он также лично участвовал в защите Курской земли в наиболее сложный период. После этого господин Чернышов сосредоточился на работе в проекте «Все для Победы!».

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов также отметил работу господина Чернышова в фонде. По его словам, при его участии военное имущество на десятки миллиардов рублей распределяли между получателями. Он заявил, что эта работа была связана с обеспечением поддержки и защитой жизней мирных жителей в тылу, который подвергается атакам беспилотников.

В «Народном фронте» выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Анатолия Чернышова.

Мария Удовик