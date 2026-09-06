В Геленджикском лесничестве у Голубой Бухты вспыхнул лесной пожар

В районе поселка Голубая Бухта под Геленджиком вспыхнул лесной пожар. О возгорании сообщило ГБУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр» Фото: ГБУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр»

Прибывшие на место пожарные бригады зафиксировали очаг в Геленджикском лесничестве, на территории Кабардинского участкового лесничества. Площадь возгорания устанавливается.

Тушение началось. В центре уточнили, что принят комплекс мер по локализации пожара, силы и средства наращиваются.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о ликвидации пожара в анапских плавнях вблизи хутора Чембурка под Анапой, о котором стало известно 30 августа. Площадь активного горения составляла 0,5 га, возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности.

Дмитрий Холодный