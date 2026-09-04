Губернатор заявил о возможных перебоях с бензином в Сочи из-за атаки БПЛА

Краснодарский край после ночной атаки украинских беспилотников столкнулся с риском новых перебоев с топливом в Сочи. Основной удар, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, пришелся на жилую и гражданскую инфраструктуру города. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Ситуацию с обеспечением региона бензином и дизельным топливом обсудили на оперативном совещании. По словам господина Кондратьева, топливо поступает в край в достаточном объеме, однако на отдельных АЗС зафиксированы случаи его непродажи при наличии запасов. Губернатор назвал такие действия попытками создать искусственный дефицит и сообщил, что соответствующая информация будет передана правоохранительным органам.

Власти поручили ускорить разгрузку прибывающих цистерн и доставку топлива на автозаправочные станции. Кроме того, поставлена задача снять действующие ограничения на объем отпуска топлива и обеспечить его реализацию потребителям по доступным ценам.

Господин Кондратьев подчеркнул, что перебои на нефтебазе в Сочи не должны привести к осложнению ситуации на топливном рынке города. По его словам, вся логистическая цепочка поставок бензина и дизеля должна работать без сбоев.

Вячеслав Рыжков