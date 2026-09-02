Экс-замглавы ГУ МВД Кубани задержан по делу о контрафактном табаке

В Краснодаре задержан бывший заместитель начальника краевого ГУ МВД полковник Алексей Чебураков. Его проверяют на причастность к организации нелегального производства и распространения табачной продукции, пишет «Ъ». Ситуацию в СКР и УФСБ по Краснодарскому краю не комментируют, информации об избрании меры пресечения на момент публикации нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщает источник издания, по месту жительства бывшего заместителя начальника краевого ГУ МВД Алексея Чебуракова прошел обыск. Сейчас он задержан.

Отмечается, что расследование связано с тем, что летом 2025 года силовики начали масштабную кампанию по ликвидации подпольных заводов по выпуску сигарет. Нелегальные цеха располагались в Краснодаре, а также в Динском, Тимашевском и Красноармейском районах. Производство было законспирировано: часть оборудования находилась под землей, помещения имели тайные выходы. При обысках конфисковано около 3,5 млн пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и химических компонентов, а также поддельные акцизные марки на общую сумму более 1 млрд руб. Площадки функционировали не менее двух лет, продукция распространялась по всей России.

В феврале 2026 года в поселке Индустриальном под Краснодаром изъята немаркированная табачная продукция на 1,5 млрд руб., возбуждено уголовное дело в отношении 18 человек. В марте у жителя станицы Динской изъято 310 тыс. пачек безакцизных сигарет, в августе — еще 36 тыс. пачек. Подпольный завод в Красноармейском районе попал в поле зрения силовиков после проверки миграционного законодательства: там нелегально работали семь иностранных граждан. По данным «Ъ», на остальных производствах также использовался труд приезжих, контроль над которыми по линии ГУ МВД курировал Алексей Чебураков.

Он ранее возглавлял органы ФМС Ростовской области и Краснодарского края, в 2016 году стал замначальника ГУ МВД по Кубани, в 2025 году ушел в отставку.