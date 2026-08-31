На Кубани запустили цифровой сервис поиска укрытий при угрозе БПЛА

В мобильном приложении «Моя Кубань» появился сервис поиска ближайших укрытий на случай угрозы атаки беспилотников. Приложение автоматически определяет геолокацию пользователя и показывает ближайшие заглубленные помещения с необходимой информацией о них. Карта работает и в офлайн-режиме при условии предварительной загрузки данных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В систему уже внесено порядка 5 тыс. объектов, сведения о которых в непрерывном режиме актуализируют специалисты муниципалитетов. Дополнительно в приложении создан раздел с памятками и алгоритмами действий при различных типах угроз, подготовленными на основе рекомендаций экстренных служб.

При сигнале об угрозе рекомендуется укрыться в капитальном здании в помещении без окон — коридоре, кладовой, ванной или санузле. Жителям многоквартирных домов, чьи подвалы могут использоваться как укрытия, советуют заранее уточнить маршруты подхода и контакты ответственных лиц, а также создать дубликат ключей для беспрепятственного доступа. В случае отсутствия или неактуальности информации необходимо обратиться в управляющую организацию. Для обратной связи при выявлении некорректных данных в приложении предусмотрена форма обратной связи.

Алина Зорина