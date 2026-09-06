Российские дроны поразили в Черном море сухогруз с военным имуществом для ВСУ

Министерство обороны России сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу в акватории Черного моря. По данным ведомства, судно перевозило военно-техническое имущество, поставленное ВСУ западными странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ

6 сентября Минобороны отчиталось об уничтожении 258 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей, а также над другими российскими регионами.

Дмитрий Холодный