В Крыму около 20 тысяч первоклассников пойдут в школу

В Крыму в новом учебном году за парты сядут более 223 тыс. школьников, из них около 20 тыс. — первоклассники. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Глава Республики Крым адресовал слова благодарности учителям, педагогам и наставникам, отметив, что образование — стратегическая отрасль и основа сильного государства.

«Дорогие ребята! Мы, взрослые, искренне верим в вас. И мы всегда рядом, чтобы поддержать, помочь и порадоваться вашим успехам. Именно вам, сегодняшним школьникам и студентам, предстоит развивать экономику, двигать науку, укреплять безопасность нашей страны»,— добавил глава региона.

Алина Зорина