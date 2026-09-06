Полиция проверяет нападение подростков на прохожих в Ленобласти
Полиция проводит проверку после конфликта группы подростков с прохожими в поселке Дружная Горка Гатчинского района Ленобласти. Несовершеннолетние распылили в сторону очевидцев перцовый баллончик после сделанного им замечания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В Ленобласти подростки распылили перцовый баллончик в ответ на замечание прохожих
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По данным полиции, 5 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что группа подростков хулиганит на детской площадке и ломает качели. В ответ на замечание очевидцев несовершеннолетние распылили содержимое перцового баллончика.
За медицинской помощью в травмпункт обратились 31-летняя женщина, 29-летний мужчина и подросток. У всех диагностировали ожоги головы и шеи, у ребенка также зафиксировали ушибы.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и всех участников конфликта.