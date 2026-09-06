Водитель «Газели» насмерть сбил пешехода при обгоне в Ленобласти

Смертельное ДТП произошло ночью 5 сентября на 10-м километре дороги Пружницы — Красный Луч в Волосовском районе Ленобласти. 20-летний водитель «Газели» при обгоне выехал на встречную полосу и сбил 49-летнего пешехода, который двигался по краю дороги в попутном направлении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.

Водителя доставили в полицию. По данным полиции, в 2026 году его неоднократно привлекали к ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Матвей Николаев