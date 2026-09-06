После атаки БПЛА на Ростовскую область задерживаются семь пассажирских поездов
Семь пассажирских поездов задерживаются примерно на три часа из-за повреждения локомотива обломками беспилотника в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ
Обломки БПЛА повредили локомотив, после чего движение поездов на участке пришлось ограничить. На месте работают специальные службы, специалисты устанавливают последствия происшествия.
Ночная атака на регион также привела к повреждениям жилых домов в Ростове-на-Дону, Батайске, Азовском и Мясниковском районах. В Ростове повреждения зафиксированы в Западном микрорайоне, а также в Ленинском и Кировском районах.
По данным господина Слюсаря, в ходе атаки силы ПВО уничтожили около 30 беспилотников над Ростовом и Батайском, Матвеево-Курганским, Мясниковским, Азовским, Миллеровским и Чертковским районами.
В результате атаки несколько человек обратились за медицинской помощью, в том числе пострадал ребенок. Погибших нет.