В Красноярском крае дан старт промышленной эксплуатации арктического нефтепровода

В рамках масштабного проекта «Восток Ойл» введен в эксплуатацию новый магистральный нефтепровод (МНП), связавший месторождения Ванкорского кластера и Пайяхское месторождение с морским терминалом порта Бухта Север на Таймыре Красноярского края. Об этом сообщил глава Роснефти Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину по видеосвязи.

Церемония запуска в эксплуатацию прошла при участии главы государства. Первая отгрузка нефти по новому маршруту была осуществлена в танкер-челнок «Валентин Пикуль».

Ввод в эксплуатацию проекта «Восток Ойл» обеспечит отгрузку потребителям 30 млн тонн нефти уже во второй половине следующего года. Согласно прогнозам, к 2030 году объем поставок по проекту увеличится до 50 млн тонн. Дальнейшее развитие инфраструктуры позволит нарастить поставки на рынок до 100 млн тонн в год при наличии рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры.

Проект «Восток Ойл» рассматривается как один из крупнейших по освоению новой нефтегазовой провинции в Арктике. Проект по поручению Путина реализует компания «Роснефть».

Лолита Белова