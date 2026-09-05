СКА обыграл «Ладу» в первом матче сезона КХЛ

Петербургский СКА обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:3 в овертайме в матче-открытии регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27.

В первом периоде СКА открыл счет — на 7-й минуте отличился Сергей Сапего. «Лада» ответила двумя шайбами: Андрей Чивилев забил на 10-й минуте, а Райли Савчук — на 19-й.

Во втором периоде Сергей Плотников сравнял счет — 2:2. В третьем периоде Бен Кинг снова вывел «Ладу» вперед, однако Василий Атанасов восстановил равенство.

Победитель определился в овертайме. Матвей Короткий забросил четвертую шайбу СКА и принес петербургской команде победу в первом матче сезона.

СКА по-прежнему возглавляет Игорь Ларионов. В прошлом регулярном чемпионате команда заняла пятое место в Западной конференции и во втором сезоне подряд выбыла из Кубка Гагарина в первом раунде.

Карина Дроздецкая