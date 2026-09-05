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В Кронштадтском районе Петербурга горит корабль

В Кронштадтском районе Петербурга произошел пожар на ремонтируемом корабле. Возгорание в трюме на Петровской улице началось 5 сентября около 14:20, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Огонь охватил обстановку на площади 80 кв. метров

Огонь охватил обстановку на площади 80 кв. метров

Фото: пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу

Огонь охватил обстановку на площади 80 кв. метров

Фото: пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу

По данным ведомства, огонь охватил обстановку на площади 80 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.

К ликвидации пожара от МЧС привлекли 10 единиц техники и 52 человека личного состава.

UPD: по актуальным данным, в 16:31 пожарные локализовали и ликвидировали открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали.

Карина Дроздецкая

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