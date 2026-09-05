Петербург побил сентябрьский рекорд по осадкам, державшийся 114 лет
В Петербурге за прошедшие сутки выпало 44 мм осадков — 3 мм ночью и 41 мм днем. Это 77% сентябрьской нормы и новый абсолютный суточный рекорд для сентября за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
За прошедшие сутки выпало 44 мм осадков
Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ
Предыдущий сентябрьский максимум составлял 34 мм. Столько осадков выпало за сутки в 1912 году. Таким образом, новый рекорд оказался выше прежнего на 10 мм.
Ранее в городском водоканале сообщали, что с начала суток 4 сентября городская канализация приняла свыше 4 млн кубометров сточных вод — примерно вдвое больше обычного объема. Из-за большого количества осадков на улицах образовались огромные лужи.