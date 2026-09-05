Петербург побил сентябрьский рекорд по осадкам, державшийся 114 лет

В Петербурге за прошедшие сутки выпало 44 мм осадков — 3 мм ночью и 41 мм днем. Это 77% сентябрьской нормы и новый абсолютный суточный рекорд для сентября за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За прошедшие сутки выпало 44 мм осадков

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ За прошедшие сутки выпало 44 мм осадков

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Предыдущий сентябрьский максимум составлял 34 мм. Столько осадков выпало за сутки в 1912 году. Таким образом, новый рекорд оказался выше прежнего на 10 мм.

Ранее в городском водоканале сообщали, что с начала суток 4 сентября городская канализация приняла свыше 4 млн кубометров сточных вод — примерно вдвое больше обычного объема. Из-за большого количества осадков на улицах образовались огромные лужи.

Карина Дроздецкая