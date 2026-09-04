В Екатеринбурге простились с бейсджампером Нагимьяновым, погибшим на Кавказе

В Екатеринбурге 3 сентября прошла церемония прощания с 69-летним бейсджампером Римом Нагимьяновым. Как сообщает портал Е1, спортсмен погиб 27 августа при выполнении прыжка в горах Кабардино-Балкарии.

Рим Нагимьянов начал заниматься парашютным спортом после гибели своего сына Ратмира, который разбился в октябре 2016 года во Франции. По словам вдовы Ольги, муж нашел в этом виде спорта способ сохранить память о погибшем ребенке. «Нам по-другому невозможно было жить. Он хотел продлить память о сыне. Не на словах, а действием. И он это сделал. Он без этого уже просто не мог. Я занялась внучкой. А Рим занимался парашютным спортом. Он нашел себя в этом»,— цитирует портал женщину.

Помимо классических прыжков с парашютом, Рим Нагимьянов практиковал полеты в вингсьюте — специальном костюме-крыле, конструкция которого имитирует крылья белок-летяг.