В аэропорту Краснодара задержаны 20 рейсов

По данным на 11:25 мск, в аэропорту Краснодара на прилет и вылет задержаны 20 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На вылет задержаны 10 рейсов. Самолеты должны направиться в Дубай, Сургут, Стамбул, Казань, Гюмри, Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задержаны 10 рейсов. Они должны прибыть из Москвы, Антальи, Санкт-Петербурга, Сочи, Стамбула, Еревана и Гюмри. Отмененных рейсов нет.

На расписание полетов в аэропорту Краснодара повлияли введенные этой ночью ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов. Утром 4 сентября ограничения сняли.

Алина Зорина