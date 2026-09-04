За участие в террористической организации будут судить 16-летнего севастопольца

Следственные органы ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в участии в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2026 года юноша подписался на тематические каналы в мессенджере Telegram, где изучал идеологию запрещенной организации. В переписке в групповом чате он положительно оценивал ее деятельность и выражал готовность вступить в ряды участников. Заполнив анкету, подросток инициативно связался с куратором, от которого получил задание по проведению фотосъемки различных объектов на территории Севастополя.

Преступная деятельность фигуранта была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина