Финалиста Wimbledon-2022 Ника Кириоса дисквалифицировали на месяц за кокаин
Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) на месяц отстранило австралийского теннисиста Ника Кириоса. Срок дисквалификации истекает 4 сентября.
Ник Кириос
Фото: Amr Alfiky / Reuters
В августе ITIA сообщило, что в допинг-пробе спортсмена, сданной во время июньского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 на Майорке, был обнаружен кокаин. Во время следствия Ник Кириос рассказал, что употребил наркотик на вечеринке перед состязанием. ITIA признало, что запрещенное вещество попало в его организм во внесоревновательный период.
По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), срок дисквалификации за подобное нарушение составляет три месяца. Однако он может быть сокращен, если спортсмен пройдет программу лечения. Отмечается, что Кириос согласился на это условие.
Нику Кириосу 31 год. На его счету семь побед на турнирах ATP в одиночном разряде. В 2022 году он дошел до финала Wimbledon, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В том же году в дуэте с соотечественником Танаси Коккинакисом стал победителем Australian Open в парном разряде. Наивысшая позиция Кириоса в рейтинге ATP — 13-я.
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По статье 10.2.4.1 кодекса WADA трехмесячный срок применяется не автоматически: спортсмен должен доказать, что запрещенное вещество было употреблено во внесоревновательный период и не использовалось для получения спортивного преимущества. Употребление непосредственно перед состязанием или во время него считается отягчающим обстоятельством и может повлиять на строгость наказания.
В деле Ника Кириоса ITIA признало употребление внесоревновательным, а сам теннисист согласился пройти лечебную программу. Поэтому сработал предусмотренный правилами механизм: базовый трехмесячный срок был сокращен до одного месяца; реабилитация в этой конструкции выступает не заменой санкции, а условием ее уменьшения.