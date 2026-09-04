Финалиста Wimbledon-2022 Ника Кириоса дисквалифицировали на месяц за кокаин

Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) на месяц отстранило австралийского теннисиста Ника Кириоса. Срок дисквалификации истекает 4 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ник Кириос

Фото: Amr Alfiky / Reuters Ник Кириос

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В августе ITIA сообщило, что в допинг-пробе спортсмена, сданной во время июньского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 на Майорке, был обнаружен кокаин. Во время следствия Ник Кириос рассказал, что употребил наркотик на вечеринке перед состязанием. ITIA признало, что запрещенное вещество попало в его организм во внесоревновательный период.

По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), срок дисквалификации за подобное нарушение составляет три месяца. Однако он может быть сокращен, если спортсмен пройдет программу лечения. Отмечается, что Кириос согласился на это условие.

Нику Кириосу 31 год. На его счету семь побед на турнирах ATP в одиночном разряде. В 2022 году он дошел до финала Wimbledon, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В том же году в дуэте с соотечественником Танаси Коккинакисом стал победителем Australian Open в парном разряде. Наивысшая позиция Кириоса в рейтинге ATP — 13-я.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ника Кириоса подвел прием».

Арнольд Кабанов