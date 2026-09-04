Захватчиков СИЗО в Ростове приговорили к срокам до 29 лет колонии

Южный окружной военный суд в пятницу огласил приговор по делу о захвате СИЗО в Ростове-на-Дону в июне 2024 года. Обвиняемым назначены крупные сроки лишения свободы — от 23 до 29 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Даниилу Камневу назначено 29 лет лишения свободы, Малику Гандалоеву — 28 лет, Адаму Кодзоеву — 26 лет, Рамзану Албекову — 21 год, Магомеду Алханову — 23 года.

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 июня 2024 года группа заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону сбежала из камеры. Участники побега избили четверых сотрудников ФСИН и захватили двух заложников, назвали себя приверженцами организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в Российской Федерации) и потребовали предоставить им возможность покинуть Россию.

Спустя несколько часов сотрудники правоохранительных органов провели штурм СИЗО-1. Пятеро захватчиков были ликвидированы, еще пятеро — задержаны.

Кристина Федичкина