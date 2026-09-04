В Петербурге завершили реконструкцию корпуса «Сестрорецкого курорта»

В Петербурге завершилась реконструкция корпуса №3 санатория «Сестрорецкий курорт». Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография После реконструкции число номеров в корпусе увеличилось с 260 до 399 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 2 После реконструкции число номеров в корпусе увеличилось с 260 до 399 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

После реконструкции число номеров в корпусе увеличилось с 260 до 399, в том числе появилось 12 номеров для маломобильных гостей.

В корпусе также открылся медицинский центр площадью около 3,7 тыс. кв. м с приемно-диагностическим и лечебным отделениями. На втором и третьем этажах разместился физкультурно-оздоровительный центр площадью более 2,2 тыс. кв. м. В нем работают 25-метровый бассейн, сауна, тренажерный зал, зал ЛФК и восемь массажных кабинетов.

«Первых пациентов обновленный санаторий планирует принять еще до конца 2026 года. Проект реконструкции санатория «Сестрорецкий курорт» реализован в рамках общероссийской программы поддержки внутреннего туризма и гостеприимства на условиях льготного кредитования по программе, утвержденной постановлением правительства РФ»,— прокомментировали в Смольном.

Параллельно продолжается восстановление исторического здания Курзала, разрушенного в годы Великой Отечественной войны. Завершить работы и ввести его в эксплуатацию планируют весной 2027 года. Там намерены проводить культурные мероприятия для гостей санатория.

«Сестрорецкий курорт» был открыт в 1900 году. В разные годы здесь отдыхали Максим Горький, Александр Блок, Илья Репин и Сергей Рахманинов. Реконструкцией объекта занимается девелопер «Группа ЛСР».

Карина Дроздецкая