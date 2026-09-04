В Оренбурге члены ОПГ, организовавшей азартные игры, получили реальные сроки

Суд в Оренбурге вынес приговор шестерым участникам организованной преступной группы, признанным виновными в незаконных организации и проведении азартных игр вне игорной зоны (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов / Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, с апреля по ноябрь 2025 года мужчины в возрасте от 39 до 46 лет вели нелегальный игорный бизнес в нежилом помещении в Почтовом переулке. Участники группы действовали по распределенным ролям, использовали игровое оборудование и получали материальную выгоду. Для конспирации злоумышленники принимали различные меры, но их деятельность пресекли силовики.

Организатор группы приговорен к полутора годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Остальным участникам суд назначил условное лишение свободы на срок от девяти месяцев до одного года, а также штрафы — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Георгий Портнов