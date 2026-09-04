Четыре севастопольца осуждены за незаконный вылов рыбы на 6,9 млн рублей

Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор четырем местным жителям и жителю Симферополя, признав их виновными в незаконном вылове водных биоресурсов способом массового истребления группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Сумма ущерба государству превысила 6,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Днем 27 февраля 2025 года в акватории бухты Камышовой мужчины установили сеть для вылова кефали, которая является орудием массового истребления и запрещена для любительского рыболовства. Улов составил более 10 тыс. экземпляров кефали сингиль, фигуранты вычерпали рыбу сачками, загрузили в ящики и собирались переработать в цехе на причале. Нарушителей задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ, улов изъяли.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы условно от 2 лет до 2,5 лет соответственно с испытательным сроком 2 года каждому. Гражданский иск прокуратуры о взыскании 6,9 млн руб. ущерба удовлетворен полностью. На автомобили, недвижимость и деньги обвиняемых наложен арест. Расследование проводило ПУ ФСБ России по Республике Крым.

Алина Зорина