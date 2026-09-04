Татарстан занял первое место в рейтинге наиболее перспективных регионов России для трудоустройства по итогам первого полугодия. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан возглавил рейтинг регионов России по перспективности трудоустройства

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстан возглавил рейтинг регионов России по перспективности трудоустройства

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Медианная предлагаемая зарплата в Татарстане составила 81,4 тыс. руб., прожиточный минимум для трудоспособного населения — 16,1 тыс. руб., уровень безработицы — 1,7%, а доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, — 10,8%.

Чувашия заняла 35-е место. Медианная зарплата составила 66,6 тыс. руб. при прожиточном минимуме 16,5 тыс. руб. Безработица осталась на уровне 1,7%, доля соискателей, готовых искать работу в другом регионе, составила 11%.

Кировская область расположилась на 40-м месте. Медианная предлагаемая зарплата в республике составила 64,3 тыс. руб., прожиточный минимум — 16,9 тыс. руб. Уровень безработицы составил 1,6%, за пределами региона работу ищут 7% соискателей.

Марий Эл заняла 44-е место. Медианная зарплата составила 64,8 тыс. руб. при прожиточном минимуме 16,7 тыс. руб., безработица — 1,9%, доля соискателей, ищущих работу в других регионах, — 8,9%.

Анна Кайдалова