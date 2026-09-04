Двух жителей Костромской области арестовали по делу о госизмене

Суд в Костромской области арестовал двух местных жителей по делам о государственной измене ( ст. 275 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК), следует из сообщения центра общественных связей ФСБ России.

По версии следствия, мужчины 1978 и 1983 годов рождения в Telegram установили контакт с представителем спецслужб Украины и по его указанию собирали и передавали сведения про участников СВО, а также осуществляли переводы нужды украинской армии.

Во время обысков в местах проживания арестованных изъяли самозарядный пистолет системы Токарева калибра 7,62 мм, патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов того же калибра к нарезному оружию.