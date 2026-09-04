ФАС заключила соглашения о поставках топлива в России с 12 нефтекомпаниями

Федеральная антимонопольная служба подписала соглашения о поставках топлива на внутренний рынок России с 12 нефтяными компаниями. Об этом замглавы ФАС России Геннадий Магазинов сообщил на Восточном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы ФАС Геннадий Магазинов

Фото: ФАС РФ Замглавы ФАС Геннадий Магазинов

Фото: ФАС РФ

Господин Магазинов отметил, что по соглашениям нефтяные компании обязались ограничивать рост стоимости топлива на российских АЗС до уровня не выше инфляции. Кроме того, по словам замглавы ведомства, ФАС направила в регионы письмо о возможности стабилизации цен на топливо между субъектами РФ и частными сетями АЗС. Такие соглашения предусматривают предельный уровень цен на бензин и дизтопливо в регионах.

За этот год ФАС возбудила против нефтяных компаний и независимых участников рынка 50 дел, заявил господин Магазинов. Хозяйствующим субъектам выдано 78 предупреждений о нарушениях антимонопольного законодательства. Несколько компаний уже снизили цены на топливо после указаний ведомства. В августе больше всего нарушений допустили независимые участники рынка, добавил Геннадий Магазинов.

В апреле правительство России утвердило список из 12 крупнейших нефтекомпаний, с которыми ФАС и Минэнерго должны были заключить соглашения о стабилизации и развитии внутреннего рынка нефтепродуктов. В этот список вошли «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» имени В. Д. Шашина, «Независимая нефтегазовая компания», «Газпром нефтехим Салават», «Нефтехимсервис» и другие.