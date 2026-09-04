Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 490 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 490 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 3 сентября до 08:00 мск 4 сентября. Беспилотники ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ночью отражали массированную атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру. Обломки БПЛА обнаружены по нескольким адресам. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено остекление нескольких жилых домов и зданий, на территории нефтебазы произошло возгорание.

Алина Зорина