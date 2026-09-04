За сезон на Ямале произошло 887 природных пожаров

Количество лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сократилось до трех в Надымском и Пуровском районах — их площадь составляет около 52 тыс. га, сообщили в департаменте гражданской защиты региона. За сутки потушили семь возгораний на площади порядка 49 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

За неделю количество лесных пожаров в ЯНАО уменьшилось в 40 раз, чему поспособствовали дожди. Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 887 природных пожаров, что стало рекордом за последние 14 лет. Площадь, пройденная огнем, составляет более 777 тыс. га. В лесах округа продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву.

Сейчас в тушении природных пожаров участвуют 155 человек из «Ямалспаса» с приглашенными спасателями. По данным окружного правительства, пожарные из других регионов завершают работу на Ямале: 100 человек отправились утром из Нового Уренгоя в Иркутск, в течение дня из Тарко-Сале в Тюмень вылетит группа из 80 пожарных. Остальных домой будут отправлять постепенно. Для тушения были направлены спасатели из Тюменской, Архангельской, Свердловской, Иркутской, Пермской, Мурманской областей, ХМАО, Бурятии, Карелии и Марий Эл. Максимальная группировка сил, задействованная в тушении, составила 1380 человек.

Максимальная площадь лесных пожаров на Ямале достигла 441,1 тыс. га 27 августа, а затем начала сокращаться. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, распространение пожаров было связано с очень низким количеством осадков летом и жарой.

Ирина Пичурина