На Ямале площадь лесных пожаров сократилась в 1,5 раза до 274 тыс. га за 3 дня

С 27 августа общая площадь лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сократилась с максимальных за это лето 441,1 тыс. га до 274,8 тыс. га 30 августа, сообщили в департаменте гражданской защиты региона. По данным властей, работы по ликвидации огня до сих пор продолжают в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах, однако количество пожаров снизилось со 132 до 90.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Спасатели отчитались, что за сутки более 1 тыс. человек и вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами ликвидировали огонь на площади в 25,6 тыс. га, днем ранее — 166,4 тыс. га. «Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 877 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 644,5 тыс. га»,— добавили в ведомстве.

Площадь лесных пожаров в ЯНАО увеличивалась ежедневно с 10 до 29 августа: за 19 дней она возросла с 49,2 тыс. до 441,1 тыс. га. Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал в интервью «Ъ-Урал», что за три месяца на Ямале выпало всего 5% от нормы осадков, из-за чего в тундре были созданы условия для возникновения пожаров. Глава ЯНАО признал, что тушить огонь на огромной территории в жаркую погоду невозможно. «Настолько быстро в разных местах загорались термоточки, что даже несколько сотен спасателей было недостаточно. Люди часто уставали»,— пояснил господин Артюхов.

Василий Алексеев