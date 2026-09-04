Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Сочи

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров задержанных рейсов в связи с ограничениями, введенными в работе международного аэропорта Сочи. Часть воздушных судов была направлена на запасные аэродромы, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Транспортные прокуроры контролируют предоставление пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропорту также организованы мобильные приемные, куда пассажиры могут обратиться за помощью.

Ограничения в работе аэропорта Сочи были введены вечером накануне на фоне атаки беспилотников. Их до сих пор не сняли. По словам главы города Андрея Прошунина, в Сочи и на федеральной территории «Сириус» обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам, было повреждено остекление ряда объектов, на территории нефтебазы произошло возгорание. Пострадавших, по его словам, удалось избежать.

Угрозу атаки БПЛА в Сочи и «Сириусе» отменили около 7:30. Власти призвали жителей не приближаться к обломкам беспилотников и воздержаться от съемки и публикации фото- и видеоматериалов с последствиями атаки, местами падения БПЛА, средствами отражения и работой оперативных и специальных служб.

Вячеслав Рыжков