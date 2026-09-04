Глава Сочи сообщил об отсутствии жертв в результате налета БПЛА
В Сочи и на федеральной территории «Сириус» в результате ночной атаки беспилотников обломки обнаружили по нескольким адресам, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. По его словам, повреждено остекление ряда объектов, на территории нефтебазы произошло возгорание. Жертв удалось избежать.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
«Жертв удалось избежать и это еще раз доказывает профессионализм наших военных. Работаем вместе в режиме круглосуточного оперативного штаба»,— написал мэр.
Угрозу атаки БПЛА в Сочи и «Сириусе» отменили около 7:30. Власти призвали жителей временно воздержаться от поездок на личном транспорте, пока на улицах работают уборочная техника и специальные службы.
Глава Сочи также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото- и видеоматериалов с последствиями атаки, местами падения беспилотников, средствами отражения атаки, а также работой оперативных и специальных служб. Жителей призвали не приближаться к обнаруженным обломкам и подозрительным предметам. О таких находках необходимо сообщать по номеру 112.