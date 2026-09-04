Глава Сочи сообщил об отсутствии жертв в результате налета БПЛА

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» в результате ночной атаки беспилотников обломки обнаружили по нескольким адресам, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. По его словам, повреждено остекление ряда объектов, на территории нефтебазы произошло возгорание. Жертв удалось избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

«Жертв удалось избежать и это еще раз доказывает профессионализм наших военных. Работаем вместе в режиме круглосуточного оперативного штаба»,— написал мэр.

Угрозу атаки БПЛА в Сочи и «Сириусе» отменили около 7:30. Власти призвали жителей временно воздержаться от поездок на личном транспорте, пока на улицах работают уборочная техника и специальные службы.

Глава Сочи также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото- и видеоматериалов с последствиями атаки, местами падения беспилотников, средствами отражения атаки, а также работой оперативных и специальных служб. Жителей призвали не приближаться к обнаруженным обломкам и подозрительным предметам. О таких находках необходимо сообщать по номеру 112.

Вячеслав Рыжков