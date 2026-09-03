Жительницу КЧР заочно арестовали по делу об участии в террористической организации

Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесии заочно избрал заключение под стражу местной жительнице, обвиняемой в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

По версии следствия, в 2014 году женщина выехала в Турцию, откуда затем отправилась в Сирию. Находясь там, она, как утверждается, добровольно вступила в ИГИЛ* и участвовала в деятельности организации, разделяя ее идеологию.

В июле 2026 года обвиняемую объявили в розыск, 10 августа ей заочно предъявили обвинение. Ей вменяется ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации.

18 августа женщину объявили в международный розыск по линии Интерпола. Суд постановил заключить ее под стражу на два месяца с момента экстрадиции в Россию либо задержания на территории РФ.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

Валерий Климов