В Оренбуржье на пункте приема металлолома нашли похожие на боевые снаряды предметы

В Оренбургской области сотрудникам полиции накануне поступил сигнал от жителей села Краснохолм, обнаруживших на пункте приема металлолома предметы, по внешним признакам напоминавшие кассетные боеприпасы. По указанному адресу незамедлительно направили следственно-оперативную группу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Прибывшие полицейские подтвердили, что находка действительно имеет сходство со снарядами, после чего организовали оцепление территории и обеспечили охрану общественного порядка. Для осмотра также вызвали взрывотехников ОМОН Росгвардии по Оренбургской области, которые приняли решение уничтожить опасные предметы в специально отведенном безопасном месте.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время боеприпасы ликвидированы, сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Яна Вежлева