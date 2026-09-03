Несовершеннолетнего жителя Коряжмы приговорили к обязательным работам за нацистскую символику

Коряжемский городской суд Архангельской области приговорил несовершеннолетнего жителя Коряжмы к 120 часам обязательных работ за публичное демонстрирование нацистской символики. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Коряжме назначил подростку 120 часов работ за публикацию нацистской символики

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Суд в Коряжме назначил подростку 120 часов работ за публикацию нацистской символики

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Установлено, что студент техникума, ранее привлекавшийся к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, вновь разместил на своей странице в одной из социальных сетей пост с фотографией, содержащей изображения нацистской символики.

Подросток признан виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. При вынесении приговора суд учел, что молодой человек признал вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступления.

«3 сентября 2026 года Коряжемский городской суд огласил приговор несовершеннолетнему жителю Коряжмы, виновному в публичном демонстрировании нацистской символики»,— говорится в сообщении суда.

Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Матвей Николаев