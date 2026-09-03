Под Волгоградом в ДТП погибли водитель без прав и 16-летняя пассажирка

В ДТП в Волгоградской области погибли водитель и несовершеннолетняя пассажирка. Инцидент произошел накануне в 18:10 в Калачевском районе, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель и несовершеннолетняя пассажирка погибли в аварии под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Водитель и несовершеннолетняя пассажирка погибли в аварии под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады Гранты», не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП 16-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Водитель от полученных травм скончался в больнице.

Авария произошла на 24-м км автодороги «Червленое — Калач-на-Дону». ГАИ региона устанавливает обстоятельства ДТП.

Марина Окорокова