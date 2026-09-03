В аэропорту Сочи временно ограничили полеты для обеспечения безопасности. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ограничения введены для гарантии безопасности полетов пассажирских судов. После отмены запрета все службы аэропорта готовы возобновить работу. Обо всех изменениях в расписании пассажиров уведомят авиакомпании.

Администрация аэропорта просит граждан с уважением относиться к окружающим и не занимать кресла вещами и багажом, а также уступать места женщинам, пожилым людям и детям. В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, а возле санузлов установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Актуальную информацию по своему рейсу можно узнать на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний, а также прослушав аудиообъявления в терминале.

Алина Зорина