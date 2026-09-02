«Россети Сибирь» направят более 2,3 млрд рублей в 2026 году

В рамках Восточного экономического форума — 2026 состоялась встреча Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова и генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Антона Дьячкова. Стороны обсудили ключевые проекты развития электросетевого комплекса региона.

Фото: Предоставлено пресс-службой Россети-Сибирь

В текущем году энергетики «Россети Сибирь» направят более 2,3 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Бурятии в рамках инвестиционной программы компании. Ключевым проектом является строительство питающего центра 110 кВ, который обеспечит электроснабжение объектов в центральной части Улан-Удэ.

В целом в рамках инвестиционной программы этого года энергетики планируют ввести в работу 65,8 МВА новой энергетической мощности и построить порядка 39,5 километра линий электропередачи (ЛЭП).

Антон Дьячков и Алексей Цыденов также обсудили подготовку электросетевого комплекса региона к предстоящей зиме. Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» уже завершают запланированные технические мероприятия.

«Мы своевременно приступили к ремонтам, чтобы максимально охватить все территории республики и успеть выполнить работы на 100 % в срок. При этом объем финансирования программы технического обслуживания энергообъектов в Республике Бурятия был увеличен до 1,2 млрд рублей — это почти на 250 млн рублей больше по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул Антон Дьячков.

С начала года энергетики заменили в Бурятии 1 610 опор и 3 810 изоляторов, обновили более 24 километров провода, провели капитальный ремонт 70 трансформаторных подстанций и крупных питающих центров, а также расчистили охранные зоны ЛЭП. Это позволило повысить надежность электроснабжения в ряде населенных пунктов и столице региона.

«Между Правительством Республики Бурятия и филиалом «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» заключено регуляторное соглашение, которое действует с 2026 по 2032 год. Предусмотрено дополнительное финансирование в размере 13 миллиардов рублей на развитие регионального электросетевого комплекса. Это позволит нам совместно и долгосрочно планировать глубокую модернизацию сетей, поэтапно решать накопленные проблемы и реализовать ряд значимых инвестпроектов», — прокомментировал Алексей Цыденов.