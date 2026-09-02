Четыре человека спаслись и один погиб при пожаре в частном доме в Удмуртии

Четыре жильца частного дома спаслись, 61-летний хозяин погиб при пожаре в трехэтажном доме в селе Сюмси, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Это произошло вечером 1 сентября.

«В доме находилось пять человек, в том числе один ребенок. Хозяин забежал в дом и сообщил семье, что горит баня. Все постройки на участке находились под одной общей кровлей, и хозяин, судя по обстоятельствам, не закрыл за собой входную дверь в дом — дым с огнем от большого поступления кислорода стремительно начали распространяться»,— рассказал дознаватель ведомства Сергей Зорин.

Тогда члены семьи начали эвакуироваться через окно на первом этаже. Хозяин потерял сознание, надышавшись едким дымом, и погиб. Его сноха получила травму ноги. Она госпитализирована.

В результате пожара сгорели дом и надворные постройки на площади чуть более 200 кв. м. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности дымохода отопительной печи в бане.